Mecânico preso no Rio depois de ser confundido com acusado de furtar égua é solto

Rio - Foi solto na noite desta terça-feira (11) o mecânico Manoel Messias da Silva, de 58 anos , após passar quase um mês preso injustamente. Na última semana, ele estava detido no Presídio Tiago Teles de Castro Domingues, no Complexo Penitenciário de Guaxindiba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, mas foi transferido para o Presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense.Manoel foi preso ao ser confundido com um homônimo, acusado de furtar uma égua em um sítio na cidade de Sairé, em Pernambuco, no ano de 1999. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o mecânico foi detido no dia 15 de junho por agentes da 58ª DP (Posse) em uma ação para cumprir um mandado de prisão.Na terça-feira da semana passada (4), a Justiça de Pernambuco expediu um alvará de soltura contra ele, porém houve um problema na entrega do documento e dificultou a liberação, que aconteceu somente uma semana depois do esperado.Luana Cristina Floquet, filha de Manoel, assumiu estar aliviada após a soltura de seu pai. “Foram dias de lutas, de muita angústia, de desespero, imaginar meu pai nessa situação, doeu demais. E ontem receber a notícia que acabou esse pesadelo foi um alívio”, assumiu.O documento da Polícia Civil de Pernambuco mostra o acusado com nomes da filiação de pai e mãe diferentes do mecânico. Desta maneira foi possível comprovar a inocência de Manoel.E a filha ainda completou: “Juntamos todas as provas que meu pai é inocente, foi tanta burocracia, noites sem dormir, fiquei doente, mas lutei com todas as forças dentro de mim, e ontem à noite me ligaram pra ir buscar meu pai! Acabou o pesadelo, meu pai está livre!”.De acordo com a mulher, um dos maiores sofrimentos de seu pai foi ter sido transferido diversas vezes de presídio, até mesmo depois da expedição do alvará de soltura.“Meu pai foi transferido de vários lugares. Ele foi para a 52ª DP (Nova Iguaçu), depois para Benfica. De lá, foi transferido para o Presídio Tiago Teles de Castro Domingues e de lá foi para o Presídio Romeiro Neto, em Magé. Até toda a documentação ficar pronta demorou”, desabafou.Ainda segundo relatado pela filha da vítima, o verdadeiro acusado, que não saiu de Pernambuco, já foi encontrado e preso no mesmo estado em que o crime aconteceu, na última segunda-feira (10).Agora, com todos reunidos novamente, a família garante que vai cuidar de Manoel e de seu psicológico após tantas noites preso injustamente.