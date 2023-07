Imagens de câmeras do Engenhão serão analisadas após denúncia de agressão durante show da Ludmilla

Rio - Imagens do circuito interno do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, Zona Norte do Rio, serão analisadas após a denúncia de duas fãs da cantora Ludmilla. As mulheres alegam terem sido agredidas por seguranças do evento Numanice, no último sábado (8). De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos já foram identificados e testemunhas foram intimadas a prestar depoimento sobre o caso.



Uma das fãs alega ter desmaiado após ser enforcada por um dos funcionários ao procurar a equipe de segurança para relatar que uma mulher havia pegado um saco de bebida delas.

A organização do Numanice informou que tomou ciência da denúncia e se colocou à disposição da Polícia Civil para maiores esclarecimentos. Os profissionais foram contratados pelo Grupo Persona para realizar a segurança no estádio durante o show. Segundo a empresa, "todas as informações pertinentes serão disponibilizadas à Polícia Civil para que os fatos sejam esclarecidos o mais breve possível".



As vítimas passaram por exame de corpo de delito no Instituo Médico Legal (IML), último no domingo (9), e a Polícia Civil aguarda o resultado.

Confusão

De acordo com as fãs, ao perceber que a mulher havia levado as bebidas delas, as duas foram tirar satisfação e houve um princípio de briga corporal. Neste momento, segundo a dupla, os seguranças teriam segurado elas em um canto e permitido que a mulher, acusada de pegar as bebidas das fãs, retornasse ao evento.

"Disseram que seríamos expulsas, mas eu falei que não, que sairíamos as três e resolveríamos lá fora, já que eles não nos deram nenhum suporte e nem nos questionaram sobre as provas", contaram.

Em seguida, a fã, de 28 anos, afirmou que a amiga ficou desacordada após ser estrangulada por um dos funcionários. "Eu sai de perto para buscar o restante dos amigos e irmos embora, mas não achei o pessoal e retornei para onde a minha amiga estava. Quando voltei, encontrei ela sendo enforcada pelo segurança. Minha reação foi ir pra cima dela para soltá-la, porque ela já estava desfalecendo. Eles me seguraram e eu comecei gritar. Quando soltaram minha amiga, começaram a nos empurrar. Depois, subimos e pedimos para falar com alguém que chefiava a segurança e ninguém deu atenção", contou.

Na sequência, elas teriam sido novamente puxadas pelo braço e empurradas para a saída. "Sentamos no chão e um outro segurança, que também relatamos, ordenou que os demais nos pegassem pelos braços e pernas. Eu comecei a me debater, até que me soltaram e começaram a me empurrar de novo pela rampa abaixo. Falei que eles poderiam nos soltar que iríamos sair de boa, quando olhei para o lado minha amiga estava sendo enforcada e dessa vez ela desmaiou", disse.



A fã que desmaiou relatou que as agressões recomeçaram após as duas chutarem lixeiras pedindo posicionamento da organização do evento. Segundo elas, a equipe de acolhimento do evento acionou a polícia e os envolvidos foram levados para a 24ª DP (Piedade), onde o caso foi registrado.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Túlio Pelosi, diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos.