Troca de tiros em Belford Roxo deixa dois suspeitos feridos

Rio - Dois suspeitos foram baleados, na manhã desta quarta-feira (12), durante troca de tiros com policiais militares, na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



De acordo com a PM, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estavam em patrulhamento na Rua Jumbuí quando foram atacados a tiros por homens armados. Houve confronto e após cessarem os disparos, dois suspeitos foram encontrados feridos.

A dupla foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Com os suspeitos, a polícia apreendeu duas pistolas, dois celulares, um rádio transmissor e drogas.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).