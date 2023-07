Líder supremo do Irã afirma que Ocidente coloca ucranianos em perigo

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, acusou o Ocidente nesta quarta-feira, 12, de colocar em risco a vida dos ucranianos em benefício de empresas que vendem armas para Kiev.



As potências ocidentais "pressionam uma nação pobre como a Ucrânia (...) a lutar para encher os bolsos das empresas americanas de fabricação de armas", disse em um discurso para seminaristas e clérigos em Teerã. "Os ucranianos devem lutar e morrer para que as armas sejam vendidas", acrescentou.



Durante a reunião de cúpula da Otan em Vilnius, na Lituânia, os países do G7 (Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Itália e Japão) anunciaram, nesta quarta, o fornecimento de apoio militar "de longo prazo" à Ucrânia diante da ofensiva russa.



O Irã, que se aproximou de Moscou nos últimos meses, afirmou publicamente que não apoia nenhuma das partes envolvidas no conflito, mas o governo dos Estados Unidos acusa o país de fornecer drones à Rússia e auxiliar na instalação de uma fábrica para construir os aparelhos, o que Teerã nega.