Galípolo e Aquino tomam posse na diretoria do BC nesta quarta-feira

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 12, que os dois novos diretores da instituição assinaram os termos de posse e assumiram seus mandatos de quatro anos — até 28 de fevereiro de 2027.

As nomeações do novo diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, e do novo diretor de Fiscalização, Ailton Aquino, já haviam sido publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na semana passada.



Os indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram aprovados pelo Senado no último dia 4, após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa.

Com isso, o Comitê de Política Monetária (Copom) volta a ter formação completa — com nove membros — na próxima reunião, marcada para os dias 1º e 2 de agosto.

A expectativa do mercado é de que o BC inicie o ciclo de cortes na Selic, com uma redução de 0,25 ponto porcentual, para 13,50% ao ano.