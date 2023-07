Critérios de instalação e fiscalização de sensores de ar-condicionado são estabelecidos pela prefeitura

Rio - A Prefeitura do Rio estabeleceu critérios para instalação e aferição dos sensores de ar-condicionado nos ônibus municipais. A resolução foi publicada, nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Município.



Para ser considerado em bom funcionamento, a Secretaria Municipal de Transporte definiu que quando ligado, o ar-condicionado precisará reduzir a temperatura no interior do veículo em pelo menos 8 graus celsius, em comparação com a do exterior, em cada viagem.



A temperatura externa a ser usada como base para a aferição será a máxima medida na cidade no dia em que se realizar a viagem, de acordo com registro do Instituto Nacional de Meteorologia.



Sempre que a temperatura interior do veículo for aferida em 24 graus celsius, ou menos, o ar-condicionado será avaliado como ligado e em bom funcionamento, independente da marcação da temperatura exterior. Os critérios levam em consideração as normas da ABNT.



A resolução prevê que os veículos deverão compartilhar os dados de climatização dos sensores de temperatura embarcados em tempo real com a SMTR.



Conforme já anunciado em decreto publicado em 4 de julho, às concessionárias deverão instalar nos ônibus, até o dia 31 de outubro deste ano, sensores de temperatura em todos os veículos licenciados com ar-condicionado empregados no serviço.