DHC investiga morte de bate-bola na Zona Norte

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Kayuan Almeida Monteiro, de 24 anos, durante um encontro de bate-bolas na Rua Perdigão Malheiros, em Madureira, Zona Norte do Rio, no último domingo (9). Segundo relatos, a vítima teria levado um tiro à queima-roupa. O caso foi inicialmente registrado na 29ª DP (Madureira), mas posteriormente encaminhado à especializada, que está buscando testemunhas para esclarecer o caso.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo e foram informados que duas pessoas ficaram feridas durante uma briga. Kayuan chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA de Rocha Miranda e em seguida ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, mas não resistiu. Já a segunda vítima, que não foi identificada, foi levada para a UPA de Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Tamires Monteiro, prima da vítima, afirmou ao Bom Dia Rio que uma pessoa próxima ao rapaz foi quem cometeu o crime. "Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, se foi briga, se foi desavença... A gente só sabe que foi uma pessoa próxima que fez isso com ele. Quem matou o Kayuan? Ele foi mais uma vítima da sociedade que vai ficar sem resposta?", indagou a jovem.

O corpo de Kayuan foi enterrado no Jardim da Saudade de Sulacap, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). Em nota, a Polícia Civil também informou que um inquérito foi instaurado para apurar a morte do jovem. "Outras diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos", diz a nota.