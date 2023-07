Mapa mostra distância que destroços do submersível Titan ficaram dos restos Titanic

Um mapa divulgado pela empresa RMS Titanic Inc., que detém os direitos de recuperação das peças do Titanic, mostra a localização aproximada do submersível Titan em relação ao navio naufragado em 1912.



A representação foi feita pela companhia por meio da captação de imagens de sonares. Como a localização é aproximada, a empresa não especificou a distância entre o submarino da OceanGate e o Titanic.



O local onde foram encontrados os destroços do submersível foi identificado no mapa como "Titan Debris Field" (Campo de Destroços do Titan) e indicado com um círculo pontilhado. Já o local onde o destroço mais famoso do Titanic se mantém, a proa, está localizado no mapa como ''Forward Hatch'' (escotilha dianteira). Confira:

Mapa mostra distância entre destroços do Titan e do Titanic Reprodução/RMS Titanic Inc.



Na imagem, é possível ver que o submersível estava próximo aos restos do Titanic. A representação foi disponibilizada pela empresa a um tribunal federal no âmbito das investigações sobre a implosão do submarino, que ocorreu no Oceano Atlântico no mês passado e matou todos cinco os tripulantes.



"Acreditamos que estes dados são de confiança", afirmou o advogado da empresa Brian Wainger. De acordo com ele, a RMS Titanic Inc. encaminhou o mapa à Guarda Costeira dos Estados Unidos e à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica para ajudar nas buscas pelo submarino. Na imagem, é possível ver que o submersível estava próximo aos restos do Titanic. A representação foi disponibilizada pela empresa a um tribunal federal no âmbito das investigações sobre a implosão do submarino, que ocorreu no Oceano Atlântico no mês passado e matou todos cinco os tripulantes."Acreditamos que estes dados são de confiança", afirmou o advogado da empresa Brian Wainger. De acordo com ele, a RMS Titanic Inc. encaminhou o mapa à Guarda Costeira dos Estados Unidos e à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica para ajudar nas buscas pelo submarino.

Com informações do IG.