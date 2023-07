PF e Receita deflagram operação contra organização que contrabandeou R$ 100 mi em produtos da China

Rio - A Polícia Federal (PF) e Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (12), uma ação contra organização criminosa especializada no contrabando que atuava no Porto de Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. De acordo com os investigadores, o grupo foi descoberto após apreensão de carga trazida de forma irregular da China em containers avaliada em R$ 100 milhões. Um ex-agente da Receita foi preso.

Chamada de Operação Container, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio e também realizou o sequestro de bens de envolvidos no esquema. A lista inclui quatro imóveis, sendo duas casas de luxo, todos localizados na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

No local, os agentes apreenderam itens de alto valor como relógios, joias, canetas, bolsas e também munições. A soma sequestrada chega a R$ 30 milhões.

A investigação que deu início a operação começou após a apreensão de 60 containers no Porto de Itaguaí, por agentes da Receita Federal. Durante a apuração da procedência do material, os agentes identificaram a prática de crimes como facilitação de contrabando ou descaminho, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, associação criminosa, entre outros.

Para conseguir realizar a importação irregular, a organização criminosa fazia o uso de empresas laranja e pessoas que atuavam como testa-de-ferro. Um dos envolvidos no esquema, preso nesta quarta-feira (12), é ex-servidor da Receita Federal.

Segundo os investigadores, o preso tem evolução patrimonial acima do padrão e também realizava diversas transações de compra e venda sempre usando dinheiro vivo, todas incompatíveis com a condição financeira do então servidor. Ele foi preso em flagrante por apropriação indébita e foi encaminhado para a PF de Nova Iguaçu.