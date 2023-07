Em Brasília, Lula relança Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos (PCdoB), participa, nesta quarta-feira, 12, da reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante a cerimônia, o chefe do Executivo concederá medalhas de Ordem Nacional do Mérito Científico.

Presidente Lula participa do Ato em homenagem ao dia da Ciência e do Pesquisador https://t.co/ya1BgEU87o — Lula (@LulaOficial) July 12, 2023 A premiação será entregue a entidades e pesquisadores que tiveram protagonismo durante a pandemia da Covid-19, e Lula deve assinar decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para o primeiro semestre de 2024.

Lula deve, ainda, homenagear com o Mérito Científico a médica sanitarista e ex-diretora do Departamento de HIV/Aids do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, e o infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda. Ambos detinham o título, mas perderam durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021. Em protesto, 21 cientistas renunciaram às suas próprias indicações.



Benzaken, em 2019, perdeu seu cargo no Ministério da Saúde após a publicação de uma cartilha sobre prevenção de doenças destinada a homens trans, e Lacerda após ser responsável por um dos primeiros estudos que apontaram a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, em 2020.

No dia da Ciência e do Pesquisador, retomaremos o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, principal órgão do governo de debate com a comunidade científica. Não existe futuro melhor para o Brasil sem investimento na ciência. Estamos retomando a valorização que nossos… — Lula (@LulaOficial) July 12, 2023 Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT)



Reativado nesta quarta-feira, 12, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia é um órgão de assessoramento da presidência da República, que funciona como espaço de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. A última reunião do CCT ocorreu em 1º de agosto de 2018.



“Não existe futuro melhor para o Brasil sem investimento na ciência”, escreveu Lula no Twitter, em relação a reativação do Conselho. “Estamos retomando a valorização que nossos pesquisadores e pesquisadoras merecem!”, disse.