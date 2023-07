Polícia prende dois homens após sequestro de motorista na Vila da Penha

Rio - Dois homens foram presos por policiais do 41º BPM (Irajá), nesta terça-feira (11), na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, após sequestrarem um motorista.



De acordo com a PM, os agentes receberam um chamado informando sobre o sequestro e iniciaram as buscas na região. Pouco depois, as equipes conseguiram cercar o veículo, um Onix Sedan, onde estava a vítima, que foi resgatada sem ferimentos. Os bandidos foram presos no local.



A dupla, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho). Um dos detidos já possuía um mandado de prisão em aberto. PMs também apreenderam seis aparelhos celulares e duas facas.

O nome da vítima também não foi divulgado.