Programa oferece 150 vagas em cursos de capacitação profissional para quem cumpre pena

A Fundação Santa Cabrini (FSC) está com inscrições abertas para 150 vagas gratuitas em cursos de capacitação profissional para pessoas em cumprimento de pena. Os cursos disponíveis no programa Mudar de Vida são para Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Informática e Digitalização.

A iniciativa é uma parceria entre a FSC e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ-IFHT), e já ajudou mais de 400 pessoas no primeiro semestre de 2023. Os novos contratados foram encaminhados as empresas e instituições parceiras para exercício profissional imediato.

Os interessados devem se inscrever através do número de WhatsApp (21) 96944-9284. Todos que concluem a qualificação recebem o certificado pelo Instituto de Formação Humana com Tecnologias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Wallace Moraes, 31 anos, casado e pai de dois filhos, foi um dos formandos do Mudar de Vida em Junho deste ano. Além dos certificados de conclusão dos cursos, ele também recebeu uma carta de emprego pela Fundação Santa Cabrini.

"A FSC é uma escola para mim. Aprendo aqui a não desistir do meu futuro, dos meus sonhos. Eu consegui virar a página, ter uma profissão, uma vida honesta e ser exemplo para os meus filhos. Tudo isso se tornou possível na minha vida com a oportunidade de emprego. Sou grato por acreditarem em mim", afirmou Wallace, que hoje trabalha no Centro de Qualificação Profissional da instituição, em Rio Comprido.

O trabalho em cumprimento de pena no estado do Rio é gerenciado pela Fundação Santa Cabrini e regulamentado pela Lei de Execução Penal (LEP, n° 7.210/84). Segundo o art. 10° da LEP, a assistência aos privados de liberdade é "dever do Estado", tendo como objetivo "prevenir o crime" e promover o "retorno à convivência em sociedade".

Para o presidente da FSC, Alex Braz, o papel da Fundação é cumprir a determinação constitucional por meio do trabalho e da qualificação.

"A ocupação profissional traz disciplina, geração de renda, e reduz a reincidência criminal dos privados de liberdade. Por isso, o trabalho da Fundação Santa Cabrini é essencial para as políticas de segurança pública na sociedade. Sem trabalho e qualificação, é impossível reintegrar. E sem reintegrar é impossível construir um futuro seguro e inclusivo para todo", explicou.

Para além do trabalho e da capacitação profissional, a Fundação Santa Cabrini também oferece uma rede de assistência psicossocial à população, composta por uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos, que atende o público diariamente na sede da instituição, no Largo do Machado, 48, Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro, das 9h às 16h.