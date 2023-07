Ministro da Fazenda diz que conselho aprovou proposta sobre previdência de funcionários da Itaipu

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que foi aprovada uma proposta sobre a previdência dos funcionários da Itaipu. O Conselho de Itaipu se reuniu no início da tarde desta quarta-feira, 12, no Ministério de Minas e Energia (MME).



"Era um passivo que foi acertado pela companhia e cada lado respondeu por sua parte e, depois de muitos anos de negociação, conseguiram chegar em um acordo" disse Haddad, ao deixar a sede do MME, em Brasília.



Também participam da reunião os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).