Theatro Municipal do Rio comemora 114 anos com apresentações gratuitas

Rio - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro completa 114 anos na próxima sexta-feira (14), e na celebração da data abrirá as portas ao público com 10 horas de programação gratuita, a partir das 9h, na área externa e no salão nobre. No mesmo dia, às 19h, terá a tão esperada pré-estreia da ópera Carmen, de Bizet, reunindo solistas, coro, balé e a Orquestra Sinfônica da casa. A direção musical e a regência levam assinatura do maestro Felipe Prazeres.

A presidente da Fundação, Clara Paulino, destacou a importância da comemoração. "Já são 114 anos trazendo arte e cultura para o Rio de Janeiro. Neste aniversário, para comemorar, apresentamos uma programação rica e democrática, com participação de todos os corpos artísticos do Theatro Municipal, que se encerrará com chave de ouro com uma belíssima encenação de Carmen, de Bizet", disse.



Após quatro reformas, o edifício, inaugurado em 1909, é considerado um dos mais imponentes e belos do centro da cidade, exibindo fachadas que misturam elementos clássicos e barrocos, tem atualmente 2.252 lugares, divididos entre plateia, três andares de balcão, camarotes e frisas. Conhecida como a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América Latina. Sua história mistura-se com a trajetória da cultura do País.

Programação Completa



09h – Banda dos Fuzileiros Navais: Frente do Theatro Municipal – Escadaria externa

10h – Camerata Jovem do Rio de Janeiro: Foyer

11h – Orquestra Sinfônica Jovem do RJ: Boulevard da Av. 13 de Maio

12h – Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO): Salão Assyrio

12h30 – Ballet do Teatro Municipal (BTM): Assyrio

13h30 – Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO): Assyrio

14h – Quinteto Ciro Pereira: Foyer

15h – Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense: Boulevard da Av. 13 de Maio

16h – Recital canto e piano: Escadaria Interna

17h – Banda da Guarda Municipal: Escadaria da frente do Theatro Municipal

19h – Pré-estreia Ópera Carmen de Bizet: Grande Sala



Dentro da lista, haverá ainda dois grupos de visitas guiadas, às 11h e 14h. O Theatro Municipal fica na Praça Floriano, na Cinelândia, no Centro do Rio.