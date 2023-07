Organização Mundial da Saúde teme que a gripe aviária se adapte com 'facilidade' em humanos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou preocupação nesta quarta-feira (12) com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos, algo que pode ajudar o vírus a se propagar com "mais facilidade" em humanos.



"Os vírus da gripe aviária normalmente se espalham entre as aves, mas o número crescente de casos de gripe aviária H5N1 detectados em mamíferos - que biologicamente são mais próximos dos humanos do que as aves - aumenta o medo de que o vírus se adapte para infectar humanos com mais facilidade", indicou a OMS em comunicado.

Gripe Aviária

A gripe aviária, também conhecida como influenza aviária ou gripe do frango, é uma doença viral que afeta aves, especialmente aves domésticas como frangos, perus e patos. Essa doença é causada por diferentes subtipos do vírus da influenza A, incluindo o subtipo H5N1, H7N9 e H9N2, entre outros.



A doença pode variar em sua gravidade, desde formas leves que causam apenas sintomas respiratórios leves até formas mais graves que podem resultar em doença grave e até mesmo a morte das aves infectadas. A infecção pode se espalhar rapidamente entre as aves, seja por contato direto ou indireto com secreções respiratórias, fezes ou superfícies contaminadas.



Uma preocupação adicional com a gripe aviária é a possibilidade de transmissão do vírus das aves para os seres humanos. Embora seja raro, ocorreram casos de infecção em humanos, principalmente em pessoas que tiveram contato próximo e prolongado com aves infectadas. A transmissão direta de humano para humano tem sido muito limitada até o momento.

Os sintomas da gripe aviária em humanos podem variar, mas geralmente incluem febre alta, tosse, dor de garganta, falta de ar e, em casos graves, pneumonia e insuficiência respiratória. A taxa de mortalidade associada à infecção humana por certos subtipos do vírus da gripe aviária, como o H5N1, é alta, mas é importante ressaltar que a infecção humana é relativamente rara.