Polícia prende funcionários que desviavam metais da empresa onde eles trabalhavam

Rio - Dois homens foram presos, na tarde desta terça-feira (11), por furtar metais de uma empresa onde eles trabalhavam, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Thiago Marques Silva de Oliveira, de 36 anos, e Fabricio Martins Viriato, 29 anos, confessaram que desviavam os materiais e escondiam presos ao corpo com fita adesiva.

Nos últimos dias, os policiais da 38ª DP (Brás de Pina) receberam denúncias sobre furtos que estavam acontecendo de forma sistemática na empresa. Para realizar o furto, a dupla aproveitava "pontos cegos" das câmeras de segurança para desviar os metais e prendê-los ao redor do corpo. No horário de almoço, eles deixavam o local para encontrar com o receptador.

Os agentes, então, ficaram próximos a empresa para esperar Thiago e Fabricio saírem do local. Após abordagem, os policiais encontraram 50 Kg de aço níquel presos nos corpos da dupla. O material foi avaliado em cerca de R$ 4 mil.

A dupla foi encaminhada ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.