Número de mortos após ataque com explosivos no México sobe para seis

"Trata-se de um ato sem precedentes.(...) Deixaram um saldo de seis mortos e 12 pessoas feridas. É um ato de terror brutal", disse Alfaro em uma mensagem divulgada em suas redes sociais. Na terça-feira, o relatório do governo havia apontado como vítimas fatais apenas três policiais.



O ataque teve como alvo os "funcionários do Ministério Público do Estado e da polícia municipal de Tlajomulco" e foi cometido com "sete" artefatos "explosivos improvisados", detalhou o governador.



Um grupo de oficiais atendia o chamado de uma mulher, integrante de um coletivo de familiares de pessoas desaparecidas, que reportou que havia recebido uma ligação anônima que lhe dava pistas de covas clandestinas, quando sofreu o atentado, explicou Alfaro.



"Foi uma armadilha para nossos homens, essa chamada queria a presença de nossos policiais para poder agredi-los com esses artefatos explosivos", acrescentou.



A denúncia do atentado, recebida pouco depois das 20h locais (23h de Brasília), indicou a presença de um veículo incendiado com cinco pessoas dentro em Tlajomulco de Zúñiga, subúrbio da cidade de Guadalajara, capital de Jalisco, segundo fontes policiais.



O governador disse que o gabinete de segurança se encontra em "sessão permanente" para investigar o ataque, cuja autoria não foi por enquanto atribuída a nenhuma organização criminosa.



O estado é a base do Cartel Jalisco Nueva Generácion (CJGN), uma das organizações de narcotráfico mais poderosas do México, com presença em boa parte do território nacional.



De acordo com relatos do canal local 'Televisa', a explosão ocorreu muito perto do veículo onde viajavam os agentes de segurança.



No domingo, autoridades reportaram também um ataque realizado com um drone carregado com explosivos contra uma casa no município de Apatzingán, em Michoacán, estado vizinho de Jalisco, que deixou uma pessoa ferida.



Em junho, um atentado com um carro-bomba provocou a morte de um agente da Guarda Nacional e deixou outros feridos no estado de Guanajuato.



Os ataques com carro-bomba são algo incomum no México, país abalado pela violência ligada ao tráfico de drogas.