Jovem é preso por tráfico de drogas em Resende

Um jovem, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na terça-feira (11) no bairro Parque Minas Gerais.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes viram o suspeito saindo de um carro com uma sacola nas mãos. Quando ele percebeu a presença dos policiais, fugiu para uma casa abandonada.



No local, eles encontraram 714 trouxinhas de maconha, 4 mil pinos vazios, duas balanças e dois fogos de artifício. O veículo também foi apreendido.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ele foi autuado por tráfico e associação.