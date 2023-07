Principal fornecedor de drogas de Niterói é preso durante operação da Polícia Civil

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (11), o traficante Robert de Oliveira, de 48 anos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O homem, que se autodenominava como “Rei de Niterói”, é suspeito de ser o principal fornecedor de drogas da cidade.



De acordo com investigações conduzidas pela Polícia Civil, Robert atuava no comércio de skank e outros derivados da cannabis, como óleos da cannabis sativa. Seu principal público era a classe média e alta da Região Oceânica de Niterói, além de comercializar maconha prensada para diversos bairros do município.



Segundo o comando da unidade, o setor de inteligência da DRE vinha monitorando os passos do traficante. Durante a investigação, os agentes identificaram um quarto de uma pousada, no bairro Camboinhas, que era utilizado pelo homem como "escritório do tráfico".



As equipes se deslocaram até o local, e prenderam o traficante, que confessou o crime. Com ele, foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, cartela com etiquetas fazendo referência a comunidades de Niterói, óleo de canabidiol para cigarro eletrônico e outros materiais ilícitos.