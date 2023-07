Empresa está com inscrições abertas para Jovem Aprendiz em Macaé

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, está com 55 vagas abertas para o programa de Jovem Aprendiz em Macaé. São 15 vagas para aprendiz de soldadora (voltadas apenas para mulheres), 10 vagas para técnico em mecânica e 30 vagas para assistentes administrativo e de logística, todas abertas para todos os públicos. As admissões estão previstas para 1 de agosto.O programa oferece como benefícios: salário compatível; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; e auxílio transporte. As inscrições ficarão abertas até o dia 24 e devem ser feitas pela página da Ocyan na Gupy . Os candidatos precisam ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo e residir em Macaé.