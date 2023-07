Operação das polícias Civil e Militar remove barricadas do tráfico de drogas

As polícias Civil e Militar realizaram na terça-feira (11) a Operação Vigilância Integrada em Resende. O objetivo foi desmontar organizações criminosas que atuam no município, além de realizar apreensões e prisões.

A operação contou com o apoio de 80 agentes de batalhões e delegacias de cidades vizinhas. No bairro Fazenda da Barra, os agentes removeram barricadas de placas de concreto. Os obstáculos foram montados por traficantes com o intuito de impedir ou dificultar ações dos policiais no local.