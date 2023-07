Procon Carioca promove atendimento itinerante na Praça Seca

Rio - O Procon Carioca vai realizar atendimento para a população nesta quinta-feira (13/07) e na sexta-feira (14/07), das 10h às 16h, na Rua Cândido Benício, 1812, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.



O programa "Procon nos Bairros" tem o objetivo de agilizar o registro de reclamações referentes a empresas ou serviços contratados.



Na ação, serão disponibilizados serviços gratuitos para a segunda via de documentos, como carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, habilitação de casamento e Termo de União Estável.



O Procon recomenda que os consumidores que precisarem registrar reclamações a respeito de qualquer empresa ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos levem cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.



As reclamações recebidas serão encaminhadas diretamente às empresas e em até 30 dias o consumidor terá um retorno a respeito da questão.



“Levar o atendimento do Procon Carioca a todos os bairros da cidade é o maior objetivo do Procon nos Bairros. Desta forma, conseguimos agilizar ainda mais a resolução das demandas dos cidadãos”, afirma Igor Costa, Diretor Executivo do Procon Carioca.