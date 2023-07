Volume de serviços prestados tem aumento de 3,4% no estado durante o mês de maio

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, nesta quarta-feira (12), a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) que indicou um aumento em 3,4% do volume de serviços prestados no estado do Rio em maio, em relação ao mês de abril. O resultado é superior ao mesmo período do ano passado em 6,9%, e ao registrado em São Paulo durante o mesmo mês, que foi de -1,5%. No acumulado do ano, frente a igual período de 2022, o avanço do volume de serviços foi de 6,6%.



"A principal contribuição positiva para o avanço do volume de serviços no Brasil, na comparação com o mês de maio do ano passado, ficou com o Rio de Janeiro (7,7%), conforme constatou a pesquisa, fato que muito nos orgulha. Afinal, o setor de serviços tem participação significativa no PIB e na geração de empregos e renda, o que demonstra sua importância na economia não só do estado, mas do país", afirma o governador Cláudio Castro.



De acordo com o IBGE, o setor de transportes, principalmente o de cargas, se destacou como a principal influência positiva em maio. Outra atividade que também avançou no mês foi a de serviços prestados às famílias, ligados principalmente aos serviços de catering, bufê, e outros de comida preparada.



"A pesquisa mostra ainda que o resultado do estado, bem acima da média nacional (0,9%), exerceu umas das principais influências para o número positivo do mês no país. O que demonstra claramente a relevância do estado para a economia nacional", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.