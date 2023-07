Polícia prende nove suspeitos durante operação contra o tráfico de drogas

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (12), uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Duas Barras, na Região Serrana do Rio. Ao todo, os agentes da 152ª DP (Duas Barras) prenderam nove suspeitos e apreenderam diversas drogas durante a ação que contou com apoio da 105ª DP (Petrópolis), da 154ª DP (Cordeiro) e do 11º BPM (Nova Friburgo).

Os presos foram identificados como integrantes da facção Comanda Vermelho e estavam sendo investigados há cerca de seis meses. No fim de janeiro, uma mulher identificada como a gerente do tráfico em Duas Barras foi presa com 1 Kg de maconha e frascos de loló na Rodoviária da Nova Friburgo.

Após essa prisão, os policiais passaram a investigar a organização criminosa e conseguiram quebras de sigilos de dados. Com isso, identificaram:

- O suspeito apontado como "dono do território", que está preso no Rio de Janeiro;

- O esquema financeiro do grupo, com indícios de lavagem de dinheiro;

- Outros crimes praticados pelo traficantes, como homicídios e espancamentos;

- Ligação do grupo com integrantes do Comando Vermelho situados no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio;

- Logística para distribuição das drogas com fornecimento do Complexo da Maré e do estado do Mato Grosso;

- Divisão de tarefas da organização criminosa, como escolta armada e centro de preparação das drogas.

Nesta quarta-feira, os policiais cumpriram sete mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. Além disso, outros dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes apreenderam armas e drogas durante a ação.