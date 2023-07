Resende perde para o Macaé na A2 do Carioca

O Resende perdeu por 2 a 1 para o Macaé na tarde desta quarta-feira (12) pela 9ª rodada da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca. Paulinho marcou o gol alvinegro; George Pitbull e Kauan anotaram para os visitantes. O Gigante do Vale termina a rodada na 10ª posição, com dez pontos, a cinco do G4, com dois jogos a menos.



O Macaé saiu na frente no estádio do Trabalhador aos 18 minutos, com George Pitbull. Aos oito minutos do segundo tempo, os visitantes balançaram as redes com Kauan. O Resende seguiu pressionando, mas só conseguiu diminuir a vantagem aos 42 minutos, com Paulinho.



O próximo adversário pelo Estadual será o Gonçalense, na quinta-feira (20), às 14h45, no Estádio Atílio Marotti. Antes, o Resende entra em campo pela Série D do Brasileiro para enfrentar o Democrata de Governador Valadares, na segunda-feira (17), às 20h30, no Estádio José Mammoud Abbas.