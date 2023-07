Bolsonaro diz que não tinha vínculo com Marcos do Val e nega plano golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou nesta quarta-feira (12) ter participado de um plano golpista junto ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) e disse não ter vínculo com o parlamentar. Bolsonaro disse não haver interesse em uma trama golpista e afirmou não ter tratado sobre o tema.



Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta e reafirmou não ter participação no esquema. Aos jornalistas, o ex-presidente admitiu que se reuniu com o parlamentar no dia 8 de dezembro, mas disse ter ficado em silêncio no encontro.



"O porquê iria articular uma trama com o senador que eu nunca tinha visto. O Alvorada sempre esteve aberto a todos que me procuravam", afirmou.



Marcos do Val acusou Bolsonaro de tentar convencê-lo a arquitetar um plano de golpe de Estado. O encontro, segundo o senador, teria acontecido em dezembro, quando ouviu do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a ideia de grampear uma conversa para comprometer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



Semanas depois, o senador disse que a reunião não aconteceu e que teria anunciado a trama golpista para "despistar a imprensa". A PF chegou a realizar uma operação em endereços ligados ao parlamentar e apreendeu computadores, celulares e documentos.