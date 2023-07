Moradora do Alemão faz vaquinha para financiar estudos em Portugal após classificação

Rio - A estudante Geovanna Dias, de 22 anos, foi selecionada para estudar na Universidade de Porto, em Portugal, por 5 meses. A jovem, moradora do Complexo da Alemão, cursa nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e se classificou para o programa de mobilidade acadêmica, de setembro desse ano até fevereiro de 2024. No entanto, a bolsa de estudos não inclui os custos de hospedagem, visto e passagens aéreas.



Com o objetivo de realizar o sonho de estudar em outro país, Geovanna criou uma vaquinha no último dia 3. Ao DIA, Geovanna contou a importância de realizar esse sonho, que não é só dela, mas também dos pais e avós que nasceram e cresceram no Complexo do Alemão. "Minha história no Complexo vem muito antes de mim, vem de uma época que não tínhamos água encanada. É uma história de muito tempo e só agora alguém conseguiu chegar em algum lugar academicamente falando", diz.

A estudante também chamou a atenção para a falta de editais que incentivem os alunos de baixa renda a abraçarem oportunidades como essa que ela está tendo. "O meu intuito é deixar claro a necessidade de editais que ajudem com o custo, se não perpetuamos o que já acontece na faculdade, ou seja, quem consegue entrar são aqueles com condições financeiras", explica

Com o dinheiro arrecadado, Geovanna conseguiu comprar as passagens e dar entrada no visto. Agora, ela tenta conseguir doações para os custos da moradia em Portugal que, segundo ela, gira em torno de R$ 8 mil.

"Estou tentando levantar dinheiro para pagar a estadia lá. São cinco meses pagando em euro. A estadia mais em conta, que é um quarto compartilhado, fica em torno de € 300 por mês. Em cinco meses precisaria de R$ 8 mil", diz.

Através de uma postagem nas redes sociais, a estudante pede qualquer ajuda financeira. "Para me manter durante 5 meses em Portugal e realizar meu sonho, venho aqui pedir ajuda pra tornar isso possível, quem puder ajudar financeiramente, meu pix é: gedias0709@gmail.com (Nubank). Qualquer valor ajuda muito", escreveu.