Prefeitura demite mais três por abandono de paciente amputado na calçada de hospital na Zona Oeste

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) demitiu mais três servidores e aplicou outras 14 medidas disciplinares, nesta quarta-feira (12), após caso onde homem amputado foi largado na calçada do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste. Segundo denúncias, o paciente, identificado como Bernardo, ficou no chão, com fralda e sonda por horas até receber atendimento O caso aconteceu nesta terça-feira (11), quando outros dois funcionários responsáveis por colocar o paciente para fora já haviam sido demitidos pelo ocorrido.Em publicação na internet, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, disse que a situação é gravíssima e deve ter punição exemplar para que não se repita."Fizemos uma investigação detalhada, assistimos todas as imagens das câmeras de segurança e ouvimos todos os envolvidos. Não há justificativa plausível. Por isso, foram realizadas 5 demissões e 14 medidas disciplinares foram aplicadas aos responsáveis", publicou o secretário.De acordo com Soranz, o paciente foi transferido para uma unidade de baixa complexidade e deve ser encaminhado para um abrigo, assim que houver vaga.A situação de Bernardo foi revelada após revolta de populares que estavam na unidade. A professora Tatiana Cristina de Almeida Borges, de 44 anos, foi uma das que viu a situação e tentou ajudar o homem. Em entrevista ao DIA, ela contou que estava sendo atendida na hora em que tiraram o homem e o deixaram na calçada, embaixo do sol.Bernardo teria comentado com ela que uma assistente social do hospital teria dito que ele estava de alta e que, diante disso, estava ocupando o espaço de um paciente que precisava de um leito. A direção da unidade, contudo, alegou desconhecer a informação.