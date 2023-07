Homem que agrediu passageiro no metrô é preso na Zona Oeste do Rio

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, na tarde desta quarta-feira (12), homem suspeito de agredir com socos um passageiro dentro do Metrô, no ano passado. Luiz Carlos Amaral do Nascimento, 41 anos, foi preso na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e tentou fugir, sendo atropelado por duas vezes.

Luiz trabalhava como vendedor ambulante nas imediações da estação Bosque Marapendi do BRT, e ao ver que os agentes realizavam consulta no banco dos procurados do Ministério da Justiça, ele tentou mudar de direção e correu tentando atravessar as pistas. Na tentativa de fuga, acabou sendo atropelado por dois veículos e foi alcançado pelos policiais.

O suspeito foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na mesma região. Na unidade, ele foi atendido e medicado, tendo sofrido algumas escoriações e luxações no braço. Posteriormente, foi liberado.



Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva decretada pelo crime de tentativa de homicídio pela 36ª vara criminal. Luiz Carlos foi apresentado na 16ªDP (Barra da Tijuca) e fica à disposição da Justiça.

Relembre o caso:

Em julho do ano passado, um passageiro foi agredido com socos dentro do vagão do metrô, o que provocou traumatismo craniano na vítima. Na saída da Estação Antero de Quental, no Leblon, o homem ainda agrediu um dos seguranças do MetrôRio.

Por volta das 23h, a vítima, identificada como Paulo Vítor Araújo, voltava para casa, em Niterói, após um dia de trabalho. De acordo com a vítima, ele pegou o metrô em São Conrado, sentido Central, e tinham poucas pessoas no vagão, até que ao se aproximar da estação Antero de Quental, um homem se levantou e o agrediu.

Câmeras de segurança do metrô flagraram o momento em que o homem, utilizando um casaco vermelho, se levanta com uma bolsa e bate em Paulo Vítor, vestido de preto, sem motivo aparente, que revida e os dois entram em luta corporal. A vítima ainda caí no chão algumas vezes até que um terceiro homem, de blusa vermelha, e a mulher que acompanhava o agressor aparecem e tentam apartar a briga.