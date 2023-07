Após tiroteio, PM prende cinco suspeitos na Ilha do Governador

Rio - Cinco suspeitos foram presos após um tiroteio na tarde desta quarta-feira (12), na comunidade do Parque Royal, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Com eles, os policiais militares apreenderam um fuzil, uma espingarda, duas granadas, munições, rádios e drogas.

As equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram à comunidade com objetivo de prender um homem suspeito de homicídio. De acordo com os agentes, eles foram atacados por criminosos armados no momento em que chegaram no local e houve confronto.

Após o tiroteio, cinco homens foram detidos em flagrante pelos policias, mas o suspeito de homicídio não foi localizado. A ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador).