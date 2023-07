Brasil ganha seis medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática

Rio - O Brasil conquistou a 15ª posição no ranking geral da 64ª Olimpíada Internacional de Matemática (IMO, na sigla em inglês), a maior competição matemática a nível estudantil. A equipe brasileira ganhou seis medalhas: uma de ouro, duas de prata e três de bronze. A competição ocorreu nos dias 8 e 9 de julho, na cidade de Chiba no Japão. Os resultados foram divulgados na terça-feira (11).



O cearense Matheus Alencar de Moraes conquistou o ouro; Rodrigo Porto (RJ) e Leonardo Fakhreddine Maldonado (SP) ganharam medalhas de prata, e os três bronzes ficaram com Luís Felipe Giglio (RJ), Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento (GO) e Felipe Shimamura Silva (SP).



O diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Marcelo Viana, comemorou o resultado. “Nossa equipe está de parabéns por mais este excelente resultado, que atesta o nível alcançado pelo Brasil neste patamar fortemente competitivo das olimpíadas de matemática.”



Para o diretor-adjunto do Impa, Claudio Landim, coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) o resultado da equipe foi uma importante conquista. “Em mais um ano, o Brasil alcança o objetivo de ficar entre os 15 primeiros na IMO. É importante salientar que todos os países que figuram entre os 10 primeiros oferecem treinamentos intensivos para suas equipes, o que não ocorre no Brasil, onde se privilegia a formação para a pesquisa científica em oposição a preparação para olimpíadas.”



Os estudantes que representaram o Brasil na competição foram selecionados a partir dos resultados na 44ª Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), e posteriormente, por testes.



A IMO é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do Ensino Médio de mais de 100 países. O Brasil ingressou na competição científica em 1979 e já conquistou 158 medalhas, sendo 14 de ouro, 55 de prata e 89 de bronze, além de 35 menções honrosas.



Em 2022, a equipe brasileira ficou na 19ª posição mundial, com duas medalhas de ouro - desempenho inédito para o Brasil na olimpíada - além de uma prata, duas de bronze e uma menção honrosa. A melhor classificação de uma equipe brasileira ocorreu em 2020 quando ficou na 10ª posição no ranking geral, com um ouro e cinco medalhas de prata.