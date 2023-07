Adolescente fica ferido em colisão entre moto e ônibus em Resende

Um adolescente, de 15 anos, ficou ferido em uma colisão entre uma moto e um ônibus na tarde desta quarta-feira (12) em Resende. O acidente aconteceu na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, a Beira Rio, no Centro



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava pilotando a motocicleta. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelos Bombeiros para o Hospital de Emergência, mas passa bem. O motorista do ônibus e os passageiros não se feriram.



Em nota, a Viação Princesinha do Vale, empresa responsável pelo ônibus, disse que lamenta o acidente e se solidariza com a vítima. "Iremos apurar no detalhe todo o ocorrido para realizar as tratativas internas e externas necessárias".



O tráfego na via chegou a ficar interditado durante o atendimento ao adolescente e retirada da motocicleta, mas já foi normalizado. O acidente foi registrado na 89ª Delegacia Policial, onde está sendo investigado.