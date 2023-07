Mulher transexual é encontrada morta com marcas de agressões e tiro após incêndio no Morro do Juramento

Rio - Uma mulher transexual foi encontrada morta, na manhã do último domingo (9), após incêndio em sua própria casa, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Bianca Ferreira da Rocha, de 32 anos, teve um tiro dado em seu rosto e marcas de agressão espalhadas pelo corpo, de acordo com familiares. A Polícia Civil investiga o caso.



De acordo com a família, Bia, como era conhecida, saiu para beber no sábado (8), e retornou para casa de madrugada. Por volta das 6h um incêndio tomou conta de sua residência. Vizinhos tentaram ajudar, mas encontraram o corpo da vítima já em chamas.



A família identificou Bianca no Instituto Médico Legal. O corpo não pôde ser liberado para o velório, devido às queimaduras.



Procurada pelo O DIA, a Polícia Civil informa que segue investigando o caso, e que nenhum suspeito foi identificado até o momento.