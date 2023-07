Levantamento aponta que menino de Maricá é sexta criança morta por bala perdida neste ano no Rio

Rio - O menino de 11 anos, morto nesta quarta-feira (12) quando saia de casa para ir a escola em Inoã, no município de Maricá , é a sexta criança morta por bala perdida no estado do Rio neste ano, segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado.

De acordo com um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a até julho deste ano, 6 crianças até a faixa dos 11 anos morreram vítimas de bala perdida no Rio. No mesmo período do ano passado, apenas uma criança morreu por arma de fogo no estado. O número de crianças baleadas também cresceu: em 2022, 4 foram feridas no mesmo período, enquanto 15 acabaram alvejadas neste ano.

Quanto a vítimas adolescentes, o instituto registrou 12 mortes e 28 feridos de janeiro e julho deste ano. No mesmo período de 2022, foram 9 mortos e 25 feridos em todo o estado do Rio.

Crianças mortas em 2023



- J. D. de S.

Na ocasião, uma equipe do 20°BPM (Mesquita) foi acionada para verificar a entrada de uma vítima de tiro na unidade. No local, os policiais foram informados sobre a morte da criança. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Até o momento, ninguém foi preso.



- R. R. V.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e informaram que um carro não identificado passou pela rua atirando. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada a UPA do Jardim Iris, mas não resistiu.

A Polícia Militar informou que agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento pelo Centro do município de São João de Meriti quando foram abordados pelo motorista que socorreu a criança e prestaram auxílio. Não havia operação no local no momento em que a vítima foi atingida.



- M. E. C. M.

De acordo com a Polícia Militar, outras 19 pessoas ficaram feridas na ocorrência. O confronto teria ocorrido entre um suspeito identificado como Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos, e um policial civil, Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos. Ainda segundo a PM, Flávio, conhecido como Bu, teria iniciado a troca de tiros.



- E. A. O

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a entrada de uma criança ferida por disparo de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá. Posteriormente, a criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu.



- L. S. N. D.

A região foi alvo de confronto entre traficantes do Complexo da Pedreira, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e do Complexo do Chapadão, do Comando Vermelho (CV). Por volta das 4h da manhã, criminosos do TCP teriam ido a um dos acessos da comunidade vizinha para realizar o ataque.

De acordo com relatos de testemunhas, os três estavam no portão da casa onde moravam após uma festa na comunidade. Nesse momento, criminosos passaram de moto e atiraram contra as pessoas que estavam saindo da comemoração. As três vítimas foram encaminhadas à UPA de Costa Barros, o menina e a jovem acabaram morrendo.

Morto a caminho da escola

Imagens que circularam nas redes sociais nesta quarta (12) mostram o menino no chão, com uniforme escolar. Moradores se aglomeraram e protestaram contra os policiais logo após o ocorrido. "As crianças não podem nem ir para escola estudar, pode nem ter paz", disse uma testemunha.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Maricá, o menino era aluno da Escola Municipal Darcy Ribeiro. Já a Prefeitura de Maricá, em comunicado, lamentou o caso e informou que o município está de luto pela morte precoce do estudante.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que irá analisar imagens das câmeras nas fardas dos agentes envolvidos na morte do menino. De acordo com a Polícia Militar, houve confronto com criminosos no local, no entanto, a família da vítima afirma que os agentes chegaram atirando.