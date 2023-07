São Mateus recebe mutirão de serviços essenciais na quinta edição do Programa "Prefeitura no seu Bairro"

Após alcançar a marca de 20 mil atendimentos em Éden, a Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado, dará início à quinta edição do Programa “Prefeitura no seu Bairro”. Desta vez, em São Mateus, na Rua Deputado Rubens Paiva, pertinho da ciclovia.



O evento que acontece nesta sexta-feira e sábado, 14 e 15 de julho, é uma grande ação social que leva diversos serviços da Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade.



Segundo a organização, o objetivo é superar os 20 mil atendimentos que foram realizados na quarta edição, em Éden, para que a população meritiense possa ter cada vez mais acesso à cidadania.



“Vamos levar todos os segmentos da prefeitura para atender de perto toda a população de São Mateus e bairros vizinhos. Tenho certeza que o projeto será um sucesso e vai de fato melhorar a vida de cada munícipe que estiver presente”, comentou o prefeito Dr. João.



Da esquerda para a direita: vereador Tatão, vereador Dudu Padrinho, vereadora Letícia Costa, vereadora Andrea Lacerda, vereador Cleber Salazar, presidente da Câmara de Vereadores Miltinho, prefeito Dr. João, deputado estadual Valdecy da Saúde, secretária Municipal de Saúde Marcia Lucas, deputado federal Bebeto da Veggi, vereador Magrão Nobre, chefe de gabinete Welbert Peixoto, vereador Alan Cruz e a secretária de Educação Ana Paula Gomes Edgar Maciel/ PMSJM

A colaboração entre estado e município se deu por meio de pedido e articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde, que também estará presente no evento.



As Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Educação, Cultura e Turismo; Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio; Governo, Ordem Pública, Defesa Civil e Trânsito; Trabalho, Ciência e Tecnologia; Saúde e Subsecretaria da Melhor Idade e também Secretaria Estadual de Educação, Poupa Tempo, Procon, Águas do Rio e Detran vão atender a população com emissão de documentos como 2ª via de certidão de nascimento e de casamento, cartão do SUS, carteira do idoso, parcelamento da dívida ativa, regularização e consulta de dados de CPF, orientações sobre aquisição da carteira de trabalho digital, histórico escolar da rede pública e privada; vacinação contra gripe e covid, ônibus ginecológico e odontológico, atendimento com médico pediatra, vacinação antirrábica para pets e muitos outros serviços.



Evento: 5ª edição do Programa Prefeitura no seu Bairro

Dias: 14 e 15 de julho

Horário: sexta-feira das 10h às 17h e sábado das 9h às 14h

Endereço: Rua Deputado Rubens Paiva, São Mateus – São João de Meriti

Ponto de referência: Ciclovia