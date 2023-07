Câmeras e sensores de locais públicos serão conectados com atendimento da PM

Rio - A partir de agora, imagens de câmeras e sinais de sensores de instituições públicas e privadas instalados em todo território estadual já poderão estar conectados diretamente com o Serviço de Atendimento Emergencial 190 da Polícia Militar. A iniciativa tecnológica faz parte do programa '190 Integrado', do Governo do estado.

Os interessados podem realizar seu cadastro no site da Polícia Militar , cedendo imagens e sistemas de alerta para colaborar com o monitoramento de locais de circulação de público como vias urbanas, praças, estações de transporte, shoppings, agências bancárias e entre outros.

O aviso de chamamento público, já publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, permite a instituições públicas e privadas a realização de acordo de cooperação de cessão de câmeras de videomonitoramento e de alerta de sensores para o programa PMERJ Digital.

"Este é mais um importante passo do Governo na estruturação de um robusto aparato tecnológico aplicado à área de segurança pública. Por isso, estamos investindo muito no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar", afirmou o governador Cláudio Castro.

Ao citar o CICC, o governador refere-se à aquisição de equipamentos e ao desenvolvimento de outras ferramentas tecnológicas já incorporadas ao PMERJ Digital. Uma das principais aquisições foi o Security Command, sistema já instalado este ano no CICC para possibilitar a conexão de diferentes plataformas tecnológicas na área de segurança pública.

"A população só ganha com esse estreitamento da relação entre a sociedade civil e a Polícia Militar já que o programa vai aumentar a velocidade do acionamento das equipes e das ações dos nossos policiais, além de nos ajudar na redução dos trotes para o 190. Também vamos disponibilizar para os colaboradores uma arte gráfica para eles criarem placas, informando a integração com a PM", explicou o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Dúvidas podem ser sanadas junto à Diretoria de Infraestruturas e Tecnologia (DIT), que fica na Rua Carmo Neto, em Cidade Nova, na Zona Central do Rio, ou pelo e-mail dit@pmerj.rj.gov.br.



Ampliando rede de monitoramento



Em relação ao monitoramento de imagens, os operadores baseados no CICC já acompanham em tempo real o patrulhamento em vias públicas, através das câmeras corporais portáteis em operação em todos os batalhões de área e de parte de unidades de policiamento especializado da Polícia Militar.

Esse acervo de imagens será ampliado, ainda este ano, com a cessão de imagens de instituições públicas e privadas cadastradas, além da a implantação, já anunciada pelo Governo do estado, do sistema de videomonitoramento urbano. O material conta com câmeras equipadas com softwares de reconhecimento facial, leitura de placa de veículos e sensores de alarme, para auxiliar no patrulhamento na orla marítima, túneis e vias expressas da capital.

Numa segunda etapa, o sistema de videomonitoramento urbano será estendido para outras cidades da região metropolitana e do interior do estado.