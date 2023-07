Conselheiro da Agetransp, Adolpho Konder tem reunião com presidente do TCE

Rio - Um dos atuais conselheiros da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), Adolpho Konder, se encontrou com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ), Rodrigo Nascimento. A reunião, que ocorreu nesta quarta-feira (12), tinha o propósito de discutir as expectativas de Adolpho à frente da Agetransp. O conselheiro está há menos de um mês no cargo.

Adolpho, apesar do processo de adaptação, foi nomeado, oficialmente, para o conselho diretor no dia 27 de junho pelo governador Cláudio Castro (PL). O conselheiro precisou passar pela Comissão de Normas Internas e Proposições da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pelas demais áreas do órgão. Além de Adolpho, o ex-integrante da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, Charlles Batista, também foi aprovado para o conselho da Agestransp

No momento, o quadro de conselheiros da agência se encontra distribuídos entre as cinco autoridades a seguir:

- Murilo Leal;

- Adolpho Konder;

- Charlles Batista;

- Fernando Moraes;

- Vicente Loureiro.

Mesmo com o novo cargo, Adolpho já era conhecido do Estado por exercer atividades há mais de 20 anos como gestor público. O seu penúltimo cargo, antes da mudança para a Agetransp, era como presidente do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ).