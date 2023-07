Premiação dos vencedores da terceira edição dos Jogos Estudantis de Mesquita

Mesquita realizou a entrega dos troféus para as escolas vencedoras dos Jogos Estudantis de Mesquita (JEM). Na cerimônia, estiveram presentes gestores, diretores e instrutores de unidades da rede municipal, incluindo instituições públicas e privadas. Ao todo, foram entregues 54 troféus e 435 medalhas para os alunos vencedores.



A terceira edição no município movimentou 16 unidades e contou com seis modalidades esportivas: futsal, futebol 7, queimado, xadrez, atletismo e jiu-jítsu.



“Quem está de fora não tem a menor ideia do quanto esses jogos movimentam a cidade como um todo. Recentemente, tive o prazer de receber uma mensagem de uma professora que trabalhou comigo há alguns anos, falando que o filho ganhou uma medalha. Ela disse que ele estava radiante, dizendo que é um atleta. Por isso, acredito que o ensino vai muito além da sala de aula”, comenta Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação de Mesquita.



Além do estímulo à prática esportiva, os Jogos Estudantis de Mesquita também ajudam a promover a socialização entre os alunos e a aplicação das práticas pedagógicas através de valores sociais, como a partilha e o aprendizado sobre disputas saudáveis, conhecido como “fair play”.



Para o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues, a competição é uma das formas de trazer ainda mais destaque para o município. “Realizamos uma alusão aos Jogos Olímpicos. Na abertura, tivemos uma solenidade bem especial, que incluiu um desfile e uma pira olímpica. Lá, eu disse que os jogos estudantis constituem a base de qualquer sistema esportivo municipal e estadual”, destaca.



A lista completa com os vencedores da terceira edição dos Jogos Estudantis de Mesquita está disponível na página da Prefeitura de Mesquita.