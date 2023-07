Mais de 170 pessoas participaram da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social em Meriti

A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de São João de Meriti contou com mais de 170 inscritos. Com objetivo de reunir os três componentes do Sistema Único de Assistência Social: os usuários, os trabalhadores e os gestores, o tema em debate foi: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.



Os presentes refletiram juntos sobre a construção, a ampliação e a reformulação das políticas públicas do município.



Representando o prefeito Dr. João, que cumpria agenda externa, o chefe de gabinete Welbert Peixoto discursou para o público presente: “O prefeito tem muito respeito pela pasta. A maior prova disso são as reformas dos CRAS, CREAS, Centro Pop e da Central do Bolsa Família. Aqui em São João estamos buscando levar todos os serviços da prefeitura para o acesso da população. Todo mundo precisa de alguma coisa. Tenho certeza de que a nossa secretária tem trabalhado muito para isso. Pois essa é a proposta do nosso prefeito desde o primeiro mandato, assistir e levar dignidade para quem está na ponta”.



Da esquerda para a direita: Secretária Municipal de Assistência Social Almerinda de Carvalho, chefe de gabinete Welbert Peixoto, subsecretária municipal de Assistência Social Glória Regina, Kelly Fontes representante do deputado estadual Valdecy da Saúde e o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa Edgar Maciel

Outras temáticas debatidas foram: financiamento e orçamento de natureza obrigatória; controle social; articulação entre segmentos; serviços, programas e projetos e benefício e transferência de renda.



A aposentada e usuária dos serviços do CRAS de Éden Wanda da Silva, 65 anos, falou dos serviços ofertados pela pasta: “Sou muito grata por participar dessa conferência. Não tenho o que reclamar dos serviços realizados pelo CRAS. Poder apresentar as nossas necessidades é importante para o avanço da cidade”.



As carências da rede municipal de Assistência Social foram registradas em um documento com dez propostas municipais, cinco estaduais e cinco nacionais que serão encaminhadas para o Governo do Estado até chegar ao Governo Federal.



“A pasta exerce uma função importante no município. Nos reunimos hoje para discutir temas e propostas que serão debatidas na conferência estadual e na nacional. Esperamos que as propostas debatidas aqui possam produzir efeitos e que futuramente a nossa assistência social tenha todo o amparo que a população precisa.”, reforçou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial Almerinda de Carvalho.