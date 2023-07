Fortes ventos provocam queda de árvores e interditam pontos da serra de Petrópolis

Rio - Um vendaval que atingiu a Região Serrana provocou, na manhã desta quinta-feira (13), a queda de árvores em, pelo menos, quatro pontos da serra de Petrópolis. Segundo a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (Concer), a pista de subida está totalmente interditada próximo aos quilômetros 91 e 87.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados, às 7h01, para cortar árvores de grande porte que estavam interditando a serra, na altura de Cascatinha. A Concer também informou que há interdições parciais nos quilômetros 85 e 86.

Com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes que estão trabalhando para desinterditar os trechos tiveram que seguir pela contramão. Segundo a PRF, o tráfego permanece bloqueado do quilômetro 101 ao 87 e não tem previsão de liberação.