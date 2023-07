Filho de policial militar é morto com tiro de arma do pai em Paraty

Rio - O filho de um policial militar morreu, na noite desta quarta-feira (12), após ser atingido por um disparo da arma do pai, em Paraty, na Costa Verde. Segundo informações preliminares, o tiro teria sido acidental.



De acordo com a PM, uma equipe da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para a Estrada Paraty para verificar a ocorrência de disparo de arma de fogo na residência de um policial. No local, foi constatado que o filho do PM havia sido atingido.

O menino, de 5 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.



A corporação informou que a arma do PM foi apreendida e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato. A ocorrência foi registrada na 167ª DP (Paraty).