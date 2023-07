Novo incêndio atinge área de mata do Parque Estadual da Pedra Branca

Rio - Um novo incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (13), a região de mata do Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares já estão na região, mas ainda procuram pelo local exato das chamas.

Os bombeiros foram acionados, às 8h38, para combater o fogo que atingiu o Pico da Pedra Branca, próximo de Vargem Grande. No local, os militares não encontraram nenhum foco de incêndio e, após contato com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a equipe foi para região de mata próxima de Santíssimo. Ainda não há informação sobre a dinâmica.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), ventos moderados de 33,5 km/h foram registrados em pontos da Zona Oeste. A velocidade das rajadas influenciam na propagação do fogo na mata.

Na noite do último sábado (8), os bombeiros também foram acionados para combater as chamas que atingiram a mata do Parque da Pedra Branca, no trecho de Jardim Sulacap. Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado.

Em entrevista ao DIA, nesta segunda-feira (10), o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, explicou que esta época do ano pode influenciar na propagação de chamas em vegetações.



"Houve um aumento expressivo de incêndios em vegetação. A estiagem e a diminuição da umidade do ar influenciam nesses episódios. Nós estamos atentos e buscamos conscientizar a população para evitar práticas que provocam isso, como descarte de pontas de cigarro, soltura de balões e de fogos de artifício, além da queima de lixo", disse o porta-voz.