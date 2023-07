Ciclone no RS: uma pessoa morre após fortes chuvas em cidade gaúcha

Na manhã desta quinta-feira, 13, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou uma morte em decorrência do ciclone extratropical que atinge a região Sul e causou diversos estragos no estado durante a madrugada.



Segundo as informações, a vítima era da cidade gaúcha de Rio Grande, no sul do estado, e teria morrido após uma árvore atingir uma casa no bairro Maria dos Anjos. Conforme a prefeitura, a vítima se trata de um idoso.

Estragos Na Região Sul

A Defesa Civil informou que as rajadas de vento atingiram os 140 km/h. Na madrugada desta quinta-feira, o ciclone causou estragos na região Sul do Brasil. Diversos pontos registraram quedas de árvores, rodovias foram danificadas e casas e carros foram destruídos após as fortes chuvas e ventos intensos.

Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também foi bastante afetada. Em Chapecó, no oeste do estado,ruas ficaram inundadas devido às chuvas.



Foram registrados ventos de quase 100 km/h, e o nível do Rio Caí elevou-se de 7,92 metros para 10,44 metros na tarde dessa quarta.



De acordo com o Climatempo, o ciclone ainda vai continuar próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina nesta quinta. A previsão é que as rajadas de vento também atinjam áreas no sul e leste de São Paulo e pontos altos da serra do Rio de Janeiro.