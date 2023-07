Senac RJ disponibiliza 60 vagas gratuitas para novas turmas do curso Formação em Análise de Dados

Com o intuito de impulsionar o setor de tecnologia no estado, o Senac RJ abre 60 vagas em novas turmas do curso Formação em Análise de Dados, oferecidas em parceria com a Resilia Educação, edTech especializada em formação para profissões digitais. As oportunidades serão disponibilizadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) a pessoas com mais de 18 anos, com auxílio-transporte incluso. As aulas serão realizadas na Faculdade Senac RJ, no Centro, e em Botafogo, a partir do dia 21 de agosto nos laboratórios de TI por videoconferência, com instrutores exclusivos treinados para este formato.

Tecnologia da Informação é o mercado que mais vem demandando mão de obra nos últimos anos, com salários em torno de R$ 5 mil. Segundo relatório do Google, desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira de Startup (Abstartups) e divulgado em junho, cerca de 53 mil profissionais de TI se formam todos os anos, desde 2021, no Brasil e, esta estimativa se mantém até 2025. O número, embora pareça alto, está ainda distante da demanda por esses profissionais no período, que deverá ser de 800 mil, de acordo com a associação de empresas de tecnologia, Brasscom. A qualificação de jovens poderá solucionar essa escassez no setor ao mesmo tempo em que viabiliza a transformação social.



Formação em Análise de Dados



O curso será realizado pelo Senac RJ com uso da metodologia da Resilia Educação, que oferece soluções de aprendizagem para o mercado digital com aulas práticas e projetos desenhados para capacitar estudantes para as necessidades do mundo do trabalho, tanto na área comportamental, as famosas soft skills, quanto na parte técnica. Ao final, além da certificação com dupla chancela, os alunos terão acesso ao Banco de Oportunidades, área de negócios do Senac RJ que aproxima estudantes e empresas.



Entre as habilidades técnicas (tech) serão exploradas linguagens de programação como Python, bancos de dados relacionais e não relacionais, Pandas (visualização de dados com Python: Plotly e Seaborn), análise e tratamento de dados para análise exploratória, introdução ao Tableau, metodologias ágeis, entre outros conhecimentos essenciais. Já entre habilidades comportamentais (soft), serão desenvolvidas qualidades valorizadas por empresas, como: comunicação assertiva, “aprender a aprender”, adaptabilidade, gestão de tempo, liderança, resiliência e trabalho em equipe.



As aulas terão a infraestrutura de modernos laboratórios de TI do Senac RJ instalados na unidade Botafogo e na Faculdade Senac RJ, de onde os alunos irão acessar o Campus Digital, ambiente de estudo que direciona à plataforma de aprendizagem Resilia. Neste espaço virtual, o aluno receberá aulas 100% digitais, encontrará o material didático e os meios de desenvolvimento e entrega de seus exercícios e projetos.



Programa Senac de Gratuidade (PSG)



O programa fornece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.



Além dos critérios de ingresso pelo PSG, os interessados no curso Formação em Análise de Dados precisam ser maiores de 18 anos e ter completado o Ensino Médio. Após a etapa de aprovação no site do PSG, o candidato será convocado para outra fase, presencial, do processo seletivo, com provas e dinâmicas em grupo, para análise qualitativa de perfis aderentes e que terá critério classificatório. As provas ocorrerão na unidade Senac escolhida no momento da inscrição.