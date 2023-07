Pedaço de dedo é enviado à presidência francesa

O Ministério Público informou nesta quinta-feira (13) que abriu uma investigação após a descoberta de um pedaço de dedo enviado por correio ao Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.



A polícia está investigando o ocorrido, relatado no início da semana por funcionários que trabalham para o presidente francês, Emmanuel Macron, de acordo com a revista Valeurs Actuelles, que revelou o incidente.



Acredita-se que o pedaço de dedo encontrado pertença ao remetente da carta, que sofre de problemas psiquiátricos, contou à AFP uma fonte próxima ao caso, que pediu anonimato.



Uma equipe de 70 pessoas monitora e examina entre 1.000 e 1.500 e-mails e cartas enviadas diariamente a Macron.



A presidência francesa, contatada pela AFP, não se pronunciou até o momento.