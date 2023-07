Guarda Municipal prende mulher por descumprimento de medida protetiva

Rio - Uma mulher foi presa pela equipe da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal (GM-Rio) após descumprir medida protetiva, em Santa Teresa, região central do Rio.

Os agentes foram acionados pela vítima, de 25 anos, que foi surpreendida pela ex-namorada, de 50 anos, de forma "afrontosa e intimidadora", enquanto estava em um food truck. O caso aconteceu no último domingo (9).



A mulher foi presa no local e encaminhada à 7ª DP (Santa Teresa). A vítima e a suspeita não tiveram as identidades reveladas. A corporação também não divulgou informações sobre as circunstâncias em que a medida protetiva havia sido concedida pela Justiça.

Essa foi 16ª prisão por descumprimento de medida protetiva feita em 2023 pela GM-Rio.