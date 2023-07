Em 24 horas, empresa de cibersegurança acha mais de 200 links suspeitos usando como isca a nova rede social Threads

Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, cita que essa reação do cibercirme é similar ao comportamento verificado no surgimento dos golpes usando como isco o lançamento do Pix no Brasil. “O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, portanto é natural o surgimento de golpes. Os criminosos não são reconhecidos por sua ética, então usam qualquer artifício para chegar ao seu objetivo — e o mais comum é a monetização, ou seja, roubar as vítimas.”



Entre os links suspeitos, há potenciais golpes que visam à venda de seguidores para a nova rede social e mensagens de phishing para roubar logins e senhas. Lembrando que o registro de um endereço de internet é o primeiro passo para um esquema fraudulento, que pode ser um golpe de phishing ou para infectar o dispositivo com um malware. Entre os endereços suspeitos identificados pela Kaspersky estão:

comprarseguidoresthreads.net; login-threads.com; login-threads.net; https:///threadslucrativo.store

Ao analisar esses endereços suspeitos, a equipe de investigação da Kaspersky já conseguiu confirmar o primeiro golpe em português. Neste esquema fraudulento, os criminosos oferecem salário de R 12 mil para as pessoas curtirem e comentarem os posts na nova rede social se a vítima comprar a licença do app “Threads Lucrativo”, que é oferecido por R 147 — e há indícios que este golpe está em circulação desde o dia 7.



O esquema descrito é o mesmo usado pelo Golpe da Shein reportado pela empresa recentemente. “É importante destacar que essas promessas são golpes que usam o nome da rede social. Caso alguém aceite a extorsão, perderá o dinheiro e não receberá dinheiro nenhum”, alerta Assolini.

s especialistas da Kaspersky ao redor do mundo também encontraram golpes explorando o tema. Entre alguns exemplos, destacam-se páginas de phishing tentando se passar por uma versão web do Thread.

Para evitar mais vítimas desse golpe, a Kaspersky recomenda:



- Cuidado ao baixar um programa, especialmente se for de um site não oficial. Priorize sempre as páginas oficiais de quem criou o programa ou as lojas oficiais da Google e Apple.

- Desconfie de mensagens oferecendo salários altos, descontos elevados ou ofertas “grátis”. Esses são as promessas mais comuns em golpes on-line.

- Verifique o endereço do site. Preste atenção se há erros gramaticais ou o uso de termos genéricos. Sites oficiais sempre iniciarão com o nome da instituição. A ausência do nome é sempre um alerta de golpe importante.

- Uma opção mais simples para verificar se o site é fraudulento ou não, é usar o Portal de Inteligência de Ameaças da Kaspersky. Esta versão gratuita permite consultar se um arquivo ou link é maliciosos apenas enviado o arquivo para análise ou copiando e colando o link suspeito no portal.

- Use senhas fortes e exclusivas para cada uma de suas contas e habilite a autenticação de dois fatores sempre que possível.

- Tenha sempre um antivírus instalado no seu computador ou celular para se proteger de golpes on-line.