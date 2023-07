Estamos confiantes de que a taxa Selic vai cair, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 13, que tem convicção de que a taxa básica de juros vai cair. A Selic está atualmente em 13,75% ao ano.

Ele também declarou que há "muito dinheiro no mundo", e que países como Brasil e Índia são fortes candidatos a receber investimentos externos. Alckmin afirmou ainda que visitará a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (no ABC paulista) nesta sexta-feira, 14.



Além disso, ele avaliou que há muito comércio eletrônico "desleal", em referência a sites de fora do Brasil que vendem para o mercado brasileiro com incidência menor de impostos. Alckmin discursou no evento Siscomércio, realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).