Familiares de vigilante morto na comunidade Furquim Mendes vão ao IML para liberar corpo

Rio - Familiares do vigilante David Carlos Correa Carneiro, de 43 anos,, no Jardim América, Zona Norte do Rio, estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na manhã desta quinta-feira (13), para liberar o corpo. De acordo com parentes, o tiro partiu de um blindado da Polícia Civil.Segundo a mulher do vigilante, Érica Carneiro, de 41 anos, David estava a caminho do trabalho quando foi atingido ao tentar proteger uma senhora que estava com um bebê no colo. "Os policiais entraram dando tiro e quando deu uma cessada, ele resolveu sair porque não queria se atrasar para o trabalho. Quando estava indo para o ponto de ônibus, ele viu que o policial ia atirar e pegaria em um recém-nascido, ele empurrou a senhora que estava com o bebê no colo e foi atingido nas costas, morreu que nem traficante, uma covardia", lamentou a mulher.Familiares afirmam que David era um pai e marido extraordinário e não pode ser mais uma estatística. "Eu só quero que esse policial vá para a cadeia, a morte do meu marido não vai ser em vão, minha família está morta por dentro, mas estamos vivos para lutar pelo David porque ele merece. Era trabalhador, pai, esposo, filho e irmão com muita excelência. Eu tenho orgulho de falar do meu marido porque sempre foi um homem respeitador e morreu tentando ajudar as pessoas. David tinha pavor de violência e tinha medo de morar no Rio, mas infelizmente a gente mora em comunidade e não tem condições de morar em um lugar melhor", contou Érica emocionada.David deixa três filhos, um de 25, um de 21 e outro de 8 anos. Segundo Érica, o filho mais novo toma remédio controlado e não conseguiu dormir durante a noite. "Meu filho não merece isso, ele fica perguntando do pai e não para de chorar. Eu vou criar meus filhos sem pai", disse.