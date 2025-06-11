Programação de férias no CCBB terá diversas atividades para famílias

Rio - O Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) Educativo Rio inicia, no próximo sábado (15), a partir das 14h, sua programação de férias. Durante este mês, o local contará com roda de samba apresentada pelo grupo "Samba do Pererê", que vai levar um repertório de brincadeiras e músicas da cultura popular brasileira, além de outros programas para toda a família.

Os eventos serão realizados até o final do mês de julho, de quarta a sexta de 11h às 17h, nos sábados, e aos domingos, de 11h às 17h.



O público também poderá participar de atividades como a "Contação de Histórias - Heitor, muitos Prazeres", que foi especialmente preparada com inspiração na exposição do músico, compositor, pintor, cenógrafo, poeta e produtor cultural carioca, que está em cartaz no CCBB Rio. As apresentações acontecerão no térreo, de quarta a sexta-feira, às 13h e 17h.



Para saber a programação completa basta consultar o site na aba CCBB Educativo. O agendamento das visitas mediadas para grupos de escolas, para pessoas com deficiência cognitiva ou intelectual e com interpretação em Libras deve ser feito pelo e-mail, agendamento.rj@programaccbbeducativo.com.br.

O CCBB Rio fica na Rua Primeiro de Março 66, no Centro do Rio.

